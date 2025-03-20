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20 марта, 10:45

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"Мой район. Новости": стартовал капремонт дома с парадной аркадой в Хамовниках

"Мой район. Новости": стартовал капремонт дома с парадной аркадой в Хамовниках

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В Хамовниках начался капремонт одного из видовых зданий района – дома с парадной аркадой на Фрунзенской набережной. Он является ценным градообразующим объектом и ярким образцом советского неоклассицизма.

За это здание архитектор Аркадий Мордвинов получил в свое время Сталинскую премию. Он разработал уникальный фундамент на сваях, который прочно удерживает массивную восьмиэтажку на водоносных грунтах.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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