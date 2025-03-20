"Мой район. Новости": стартовал капремонт дома с парадной аркадой в Хамовниках

В Хамовниках начался капремонт одного из видовых зданий района – дома с парадной аркадой на Фрунзенской набережной. Он является ценным градообразующим объектом и ярким образцом советского неоклассицизма.

За это здание архитектор Аркадий Мордвинов получил в свое время Сталинскую премию. Он разработал уникальный фундамент на сваях, который прочно удерживает массивную восьмиэтажку на водоносных грунтах.

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