20 марта, 10:45Город
"Мой район. Новости": стартовал капремонт дома с парадной аркадой в Хамовниках
В Хамовниках начался капремонт одного из видовых зданий района – дома с парадной аркадой на Фрунзенской набережной. Он является ценным градообразующим объектом и ярким образцом советского неоклассицизма.
За это здание архитектор Аркадий Мордвинов получил в свое время Сталинскую премию. Он разработал уникальный фундамент на сваях, который прочно удерживает массивную восьмиэтажку на водоносных грунтах.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".