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12 июля, 23:15

Общество

Сотрудники городских служб устраняют последствия непогоды

Сотрудники городских служб устраняют последствия непогоды

Подтопления произошли в некоторых столичных районах из-за сильного дождя

В центре Москвы выпала почти четверть месячной нормы осадков

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Сотрудники городских служб устраняют последствия непогоды. Например, на улице Юных Ленинцев на юго-востоке Москвы они убрали дерево, упавшее на автомобиль Mercedes. ЧП произошло из-за сильного порыва ветра во время грозы, которая накрыла столицу в субботу, 12 июля.

Мощные ливни, которые прошли в городе, вылили на город почти 40% от месячной нормы осадков, то есть 33 миллиметра дождя, или три ведра воды на квадратный метр. При этом дожди прошли не только в центре. В частности, практически парализованным оказался участок МКАД в районе Капотни.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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