Поезда "Аэроэкспресс" следовали в Шереметьево с увеличенными интервалами

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Поезда "Аэроэкспресс" следовали с увеличенными интервалами в сторону аэропорта Шереметьево. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Возможна отмена некоторых рейсов", – предупреждали в пресс-службе компании.

Для поездок в воздушную гавань гражданам рекомендовали пользоваться автобусами "Аэроэкспресс", курсирующими между станцией метро "Ховрино" и Шереметьево каждые 10–15 минут.

Позднее движение было восстановлено, пишет ТАСС со ссылкой на перевозчика. Причиной инцидента стало отсутствие напряжения в контактной сети из-за неблагоприятных погодных условий. "Аэроэкспресс" принимает меры для стабилизации графика движения поездов.

Кроме того, в период с 23 июня по 31 июля расписание поездов на Шереметьевском направлении изменено, пассажиров призвали проверять актуальную информацию на сайте перевозчика, в разделе с расписанием "Аэроэкспрессов".

В свою очередь, специалисты ГУП "Мосводосток" оперативно ликвидируют скопления воды, которые образовались на проспекте Мира в районе метро "Рижская". Об этом говорится в телеграм-канале организации. Для ликвидации временного подтопления открыты водоприемные колодцы, вода самотеком уходит в городскую водосточную сеть.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились видео со скоплением воды на проспекте Мира, появившемся из-за ливней. Дептранс обратил внимание, что вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии временно закрыт. Для выхода и входа в метрополитен граждане могут воспользоваться соседней одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

Из-за непогоды поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 шли с опозданиями. На станции Бескудниково отключалось электричество, а составы ходили только по одному пути. Позже движение было восстановлено.

Сильный дождь с грозой и сильным ветром не прекратится до конца вторника, 15 июля. В некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Только на севере Москвы зафиксировали 85 миллиметров влаги.

