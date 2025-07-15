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15 июля, 14:30

Транспорт

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии заработала в штатном режиме

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

Станция "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена Москвы работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров", – уточнили в департаменте.

Вестибюль "Рижской" БКЛ оказался закрыт на фоне непогоды в Москве, для входа и выхода пассажирам рекомендовали пользоваться соседней одноименной станцией Калужско-Рижской линии.

Кроме того, специалисты ГУП "Мосводосток" ликвидируют скопления воды на проспекте Мира у "Рижской". Для этого были открыты водоприемные колодцы, а вода начала самотеком уходить в городскую водосточную сеть.

Позже стало известно, что поезда перестали ходить по Арбатско-Покровской линии метро на участке от "Щелковской" до "Партизанской". Причиной инцидента стало упавшее на пути дерево.

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