Движения поездов нет на участке метро от "Щелковской" до "Партизанской"

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

На участке Арбатско-Покровской линии метро от "Щелковской" до "Партизанской" нет движения поездов из-за дерева на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

До конца вторника, 15 июля, в Москве будет идти дождь. Также не исключены град, гроза и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Жителей и гостей столицы призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

На фоне непогоды на ВДНХ закрылась канатная дорога "Воздушный трамвай". Она возобновит работу, когда ветер ослабнет до допустимого уровня.

Кроме того, из-за ливня возможны задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть изменены, горожанам рекомендовали слушать объявления водителей.