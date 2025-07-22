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22 июля, 07:15

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Последствия ливней в Москве практически полностью ликвидированы силами Мосводостока

Последствия ливней в Москве практически полностью ликвидированы силами Мосводостока

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Последствия мощных ливней, которые обрушились на столичный регион накануне, уже практически не заметны. На улицах с самого начала дождя работали бригады Мосводостока. Специалисты оперативно откачивали воду в тех местах, где она не уходила самостоятельно.

Для ликвидации скоплений использовалась специализированная техника, в том числе мощные насосные установки. При необходимости открывались решетки водоприемных колодцев. Особое внимание сотрудники уделяли низинам и зонам около остановок общественного транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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