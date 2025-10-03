В России появилось общественное движение "Блок Жириновского"

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

В России учреждено общественное движение "Блок Жириновского", а также принят его устав. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором создания "Блока Жириновского" стал нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Согласно уставу, главной целью движения являются сохранение и популяризация наследия основателя партии Владимира Жириновского. Также блок должен объединить вокруг себя граждан, разделяющих взгляды политика.

Общественники планируют разрабатывать и реализовывать различные проекты, связанные с жизнью и деятельностью Жириновского: проводить круглые столы, конференции, выставки. Участники организации также будут поддерживать инициативы по созданию памятных знаков, учреждению премий и стипендий имени политика.

Участниками смогут стать россияне, иностранцы и лица без гражданства старше 18 лет, общественные движения. Также "Блок Жириновского" сможет создавать региональные отделения в российских регионах, но не больше одного на отдельный субъект.

Ранее в России учредили стипендию имени Жириновского. Ее могут получить студенты и аспиранты, которые имеют особые достижения в области востоковедения и госуправления.

Ежегодно будут назначаться 10 стипендий для студентов, каждая из которых составит 16 тысяч рублей в месяц, и 10 стипендий для аспирантов размером 20 тысяч рублей.

