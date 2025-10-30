Daily Mail: чемпион мира по джиу-джитсу поймал вора в лондонском метро

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ivanskoko

Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Иван Скоко задержал вора, который попытался украсть телефон у женщины в лондонском метро, сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, он заметил, как мужчина хотел выхватить телефон у пассажирки, когда та садилась в вагон. Злоумышленник был на перроне в час пик.

"Я услышал очень громкий крик. Женщина кричала, что ее пытаются ограбить", – рассказал Скоко.

Спортсмен схватил подозреваемого, повалил его на землю и обездвижил с помощью болевого приема. Пока он удерживал задержанного, очевидцы вызвали транспортную полицию, уточнили журналисты.

Во время задержания Скоко предположил, что у мужчины может быть оружие, поэтому он попросил его не оказывать сопротивление, говорится в материале. При обыске у задержанного нашли ржавый молоток за поясом и два смартфона.

"Я почувствовал что-то в его кармане, я предположил, что это лезвие, поэтому я держал его руку очень близко. К счастью, женщине удалось удержать свой телефон", – сказал чемпион по джиу-джитсу.

Представитель британской транспортной полиции подтвердил, что мужчину арестовали по подозрению в краже и хранении оружия.

Ранее в Московском метрополитене злоумышленник попытался украсть чужой телефон, потому что ему нужно было "срочно позвонить домой". Находясь в поезде на станции "Парк Победы", он дождался, когда двери вагона начнут закрываться, выхватил у пассажира устройство из рук и выбежал на платформу. Позже его задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж.