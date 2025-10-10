Shin Chew Daily: в Мьянме мужчина 9 дней копал тоннель ради ограбления ювелирного магазина

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/MeKong News

В Мьянме мужчина прорыл тоннель к ювелирному магазину и украл золотые украшения. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Shin Chew Daily.

По данным издания, злоумышленник на протяжении 9 дней рыл тоннель до торгового зала ювелирного магазина. В результате он украл примерно 4 килограмма золотых украшений, стоимость которых оценивается в сотни миллионов рублей.

Правоохранители выяснили, что мужчина продумал схему преступления после того, как заметил рядом с ювелирным магазином развитую систему подземных коммуникаций. В результате он работал днем на автомойке, а ночью рыл тоннель. Исключением были дни, когда шел дождь.

По предварительным сведениям, часть украденного – 551 грамм золотых украшений – злоумышленник успел продать и получил за это примерно 6 миллионов рублей. На эти средства он купил новый смартфон. Задержать его удалось через три дня после заключенной сделки.

Ранее было возбуждено дело по факту кражи техники в одном из магазинов торгового центра на Пролетарском проспекте в Москве. По данным прокуратуры, 31-летний злоумышленник украл два мобильных телефона стоимостью более 250 тысяч рублей, а также смарт-часы. После этого он скрылся с места преступления.

Ущерб превысил 280 тысяч рублей. Позже мужчина был задержан. Он рассказал, что продал украденные вещи случайным прохожим по значительно заниженной цене в тот же день. Полученные деньги он потратил на личные нужды.