Захарова обвинила итальянскую газету в цензуре из-за отказа публиковать интервью Лаврова

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Попытки итальянского издания Corriere della Sera оправдать свой отказ от публикации интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым выглядят неубедительно. Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что журналисты занимаются цензурой.

По ее словам, редакция предложила "фантастическую версию" произошедшего, заявив, что ей не предоставили возможности провести "перекрестный опрос" и оспорить утверждения министра.

Захарова опровергла эти доводы, отметив, что никаких дополнительных вопросов от газеты не поступало, а исходное письменное интервью было сокращено редакцией в три раза.

Она также отметила, что это не единичный случай. Представитель МИД напомнила о скандале вокруг агентства BBC и его "манипуляций с заявлениями президента США".

"Именно это и пытались сделать журналисты Corriere della Sera – выборочное цензурирование прямой речи спикера. И признаться в этом у них, похоже, не хватает духу. La pusillanimità ("Малодушие" на языке Данте и Петрарки. – Прим. ред.)", – заявила Захарова.

Она охарактеризовала логику издания как "потрясающую", указав на противоречие – газета обвиняет Россию в отмене свободы информации, но именно она сама отказалась публиковать готовое интервью, в то время как российские СМИ размещают выступления западных представителей без "купюр".

"Мы не будем публиковать ответы российского министра на наши изначальные вопросы, но зададим дополнительные. И вот уже ответы на них опубликуем. Да и то не факт", – возмутилась Захарова.

Также она выразила недоумение, где бы редакторы Corriere della Sera размещали ответы на эти "пункты допроса и оспаривания", если даже на основной текст интервью у них "не нашлось места ни в газете, ни на сайте".

Об отказе итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым стало известно 13 ноября. Как пояснили в редакции, слова главы МИД РФ содержали "много спорных утверждений", которые требуют проверки либо пояснений. Такая публикация, по мнению журналистов, привела бы к "превышению разумных объемов".