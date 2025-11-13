Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Лавровым

Фото: kremlin.ru

Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, рассказали ТАСС в дипведомстве.

В министерстве отметили, что в последние месяцы фиксируют в итальянских СМИ увеличение "и без того большого количества" фейков о России. Для того чтобы остановить "поток лжи", МИД предложил ведущей газете Италии Corriere della Sera взять эксклюзивное интервью у Лаврова.

Редакция согласилась на предложение с энтузиазмом и направила объемные вопросы к интервью. В результате министр дал "исчерпывающий ответ", текст был оперативно подготовлен, и его можно было публиковать, но издание отказалось это делать.

Министерству объяснили, что слова Лаврова "содержат много спорных утверждений", которые требуют либо проверки фактов, либо дополнительных пояснений. Подобная публикация привела бы к "превышению разумных объемов".

"На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания – полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой", – подчеркнули в МИД.

В министерстве указали на то, что граждане Италии имеют гарантированное статьей 19 Всеобщей декларации прав человека право на доступ к информации. Представители ведомства также привели тексты двух интервью – полную и версию, отредактированную Corriere della Sera.

Все "неудобные моменты" редакция "сознательно вымарала", подчеркнули в МИД. Это является примером того, что до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что в интервью для Corriere della Sera Лавров заявлял, что Москва по-прежнему открыта для проведения второго российско-американского саммита в Будапеште. Дипломат подчеркнул, что встреча на высшем уровне возможна в том случае, если она будет опираться на тщательно проработанные итоги переговоров на Аляске.

