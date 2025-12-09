Форма поиска по сайту

09 декабря, 13:42

Спорт

Знаменитые фигуристы проведут мастер-классы в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители столицы смогут посетить 13 декабря мастер-классы по фигурному катанию с участием известных спортсменов. Занятия организуют в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Мастер-классы пройдут на площадках проекта "Мой спортивный район". В роли ведущих выступят мастера спорта международного класса, призеры российских и международных соревнований. Они расскажут участникам свои профессиональные секреты и помогут гостям научиться кататься на коньках.

Посетить занятия смогут москвичи старше 10 лет по бесплатной регистрации. Мастер-классы состоятся с 10:00 до 11:00.

Мероприятия организуют на площадках по адресам:

  • ЦАО, Замоскворечье, Большой Овчинниковский переулок, дом 11;
  • ЗАО, Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, дом 100а;
  • СЗАО, Покровское-Стрешнево, Волоколамский проезд, дом 5, корпус 1;
  • САО, Дмитровский, парк "Ангарские пруды", улица Софьи Ковалевской, дом 2;
  • СВАО, Отрадное, парк "Свиблово", Юрловский проезд, дом 8;
  • ВАО, Преображенское, набережная Шитова, владение 8;
  • ЮВАО, Рязанский, сквер "Плющево", улица Зарайская, дом 51, корпус 2
  • ЮАО, Орехово-Борисово Южное, Тамбовская улица, дом 13;
  • ЮЗАО, Гагаринский, улица Косыгина, дом 17, строение 31;
  • ЗелАО, Матушкино, корпус 403б.

Ранее сообщалось, что 13 декабря в парке "Надежда" состоится турнир по метанию снежков в рамках проекта "Зима в Москве". Состязания проведут на специально подготовленном поле размером 36 на 10 метров.

Участники поделятся на команды по 10 человек. Для каждого коллектива также подготовят по 90 снежков. Перед началом турнира командам необходимо будет подготовить укрепление из снега. Всем участникам также выдадут защитные шлемы и расскажут правила игры.

Более 4 тыс объектов зимнего отдыха подготовили для жителей Москвы

