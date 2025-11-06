Словарь Collins назвал "вайбкодинг" словом 2025 года

Фото: 123RF.com/vladdeep

Словарь английского языка Collins назвал термин "вайбкодинг" (vibe coding. – Прим. ред.) словом 2025 года.

"Это использование искусственного интеллекта (ИИ) для создания компьютерного кода на основе описания задачи на естественном языке", – говорится в сообщении на сайте словаря.

Отмечается, что термин был придуман словацко-канадским ученым Андреем Карпатым. При этом он "нашел отклик" за пределами Кремниевой долины, отражая более широкий культурный сдвиг в сторону использования ИИ.

Ранее стало известно, что прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" претендует на звание самого длинного слова в русском языке. Оно состоит из 55 букв. Его помог обнаружить искусственный интеллект. Прилагательное встречается в названии патента на изобретение.