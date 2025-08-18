Слова "скибиди", "делулу" и "традвайф" появились в Кембриджском словаре

Фото: depositphotos/amnarj20066

В Кембриджском словаре появились слова "делулу", "традвайф" и "скибиди", сообщило издание The Guardian.

Руководитель лексической программы словаря Колин Макинтош обратил внимание, что "не каждый день можно увидеть" включение туда подобных слов.

"Интернет-культура меняет английский язык, и за этим процессом интересно наблюдать, а его результаты – фиксировать в словаре", – пояснил Макинтош.

Он также отметил, что новые слова добавляют в словарь только в том случае, если эксперты считают, что они приживутся.

"Скибиди", согласно определению словаря, является словом, которое "может иметь разные значения, например "крутой" или "плохой", а также может использоваться в качестве шутки". Оно стало популярным благодаря анимационному сериалу Skibidi Toilet.

"Традвайф" означает "та, кто публикует посты в социальных сетях". Обычно этим термином называют консервативных женщин-блогеров, которые транслируют образ жизни, сосредоточенный на заботе о семье, доме и муже.

"Делулу" является сокращением от слова delusional, то есть "бредовый", и означает "веру в то, что не является реальным или правдивым, обычно по собственному выбору".

Среди других слов, вошедших в словарь, – "бролигархия". Это соединение слов "приятель" (bro) и "олигархия" (oligarchy), которое означает небольшую влиятельную группу богатых мужчин, связанных технологическим бизнесом и стремящихся обрести вес в политике.

Кроме того, в Кембриджском словаре зафиксировали термины mouse jiggler и "рабочий партнер". Первый означает программу, которая имитирует активность компьютера для создания видимости работы, когда человек на самом деле ничего не делает. Второй обозначает отношения коллег, когда два человека помогают и доверяют друг другу.

Ранее институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард". Специалисты назвали допустимым произношения "мильон" и "мильярд". Это правило также распространяется и на прочие формы данных слов: "мильонный", "мильярдный" и так далее.

При этом в предисловии словаря уточняется, что он предназначен лишь для фиксации орфографической нормы и не ставит своей задачей нормализацию современного словоупотребления, как толковый словарь.

