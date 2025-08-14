В РФ утвердили два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард"

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Институт русского языка имени Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов "миллион" и "миллиард". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на содержание орфографического словаря русского языка как государственного.

Специалисты включили в свой словарь новую допустимую форму произношения слова "миллион" – "мильон", а у "миллиард" – "мильярд". Это правило также распространяется и на прочие формы данных слов: "мильонный", "мильярдный" и так далее.

При этом в предисловии словаря уточняется, что он предназначен лишь для фиксации орфографической нормы и не ставит своей задачей нормализацию современного словоупотребления, как толковый словарь.

В основном в словаре содержатся стилистически нейтральные слова. Тем не менее необходимость учитывать особенности использования языка в различных видах текстов стала причиной того, что у некоторых единиц словаря ввели пометы, в том числе для передачи разговорного произношения, отмечается в словаре.

Ранее сообщалось, что бесписьменные и инографичные языки народов России получат алфавиты на основе кириллицы. Соответствующее положение содержится в основах языковой госполитики, которую утвердил Владимир Путин.

По данным опроса, более трети россиян (36%) отнеслись бы отрицательно к возможной смене ударения в слове "звонит" со второго на первый слог. При этом 44% респондентов сказали, что воспримут изменение ударения нейтрально, а 16% – положительно.