Институт Пушкина: самое длинное слово в русском языке состоит из 55 букв

Прилагательное "тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые" претендует на звание самого длинного слова в русском языке. Об этом сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

По его словам, данное слово состоит из 55 букв. Его помог обнаружить искусственный интеллект. Прилагательное встречается в названии патента на изобретение, которое было зарегистрировано в 2006 году.

Катышев объяснил, что быстрая смена претендентов на статус самого длинного слова происходит по причине того, что в русском языке появляется большое количество многокомпонентных выражений. В частности, по данным Книги рекордов Гиннесса, в 2003 году этого звания удостаивалось прилагательное "превысокомногорассмотрительствующий" (35 букв), а до этого – "рентгеноэлектрокардиографического" (33 буквы).

При этом, по словам заведующего кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина, данные выражения используются в разговоре нечасто. Самые встречающиеся слова относятся к разряду коротких – союзы, предлоги и частицы, которые обычно состоят из одной буквы.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин использует в речи сленговые слова "пикми", "кринж" и "катка". При этом примерно четверть респондентов считают, что подобные слова загрязняют язык. К таковым они отнесли выражения "ризз", "дейлик", "флекс", "лабубу", "скибиди" и "промпт".

Лишь 9% респондентов указали, что сленг может быть уместен в конкретной ситуации. Несмотря на это, многие свободно используют в речи старые заимствования, которые стали частью языковой нормы, в том числе слова "диван", "зонт" и "бутерброд". Кроме того, примерно треть используют отсылающие к другим культурам слова ("суши", "сафари") и профессиональный сленг.

