При пожаре на улице Черняховского в Москве никто не пострадал

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Никто не пострадал в результате пожара, который произошел в доме на улице Черняховского на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Там уточнили, что к месту происшествия были направлены машины центра медицины катастроф и скорой помощи, а также медицинский вертолет. Однако в результате госпитализация никому из граждан не потребовалась.

При этом, по информации ведомства, примерно 15 человек находятся на данный момент в социальных гостиницах, где для них организованы психологическая помощь, дежурство медиков, также им предоставляются питание, спальные принадлежности и предметы первой необходимости.

Возгорание в шестиэтажном доме на улице Черняховского произошло в ночь на 9 февраля. Площадь возгорания в тот момент оценивалась в 300 квадратных метров, но спустя время огонь охватил 4 тысячи "квадратов". Сейчас огнеборцы полностью ликвидировали пламя.

В МЧС отметили, что никто в результате происшествия не пострадал, поскольку благодаря действиям спасателей была проведена быстрая эвакуация жильцов из дома. Возгорание тушили 175 специалистов и более 50 единиц техники, а также два вертолета Московского авиационного центра.

СК Москвы уже начал доследственную проверку в связи с пожаром, произошедшим в доме.



Пожар на улице Черняховского локализован