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Еще одно крупное ДТП произошло в Подмосковье из-за снегопада. На 45-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино столкнулись 22 машины, сообщает РИА Новости.

По данным представителя экстренных служб, пострадали четыре человека. Погибших нет. В настоящее время движение в районе аварии перекрыто.

Ранее в Ступинском городском округе столкнулись 25 легковых и 4 грузовых автомобиля. ДТП произошло в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон". На место происшествия направили пассажирский автобус для обогрева граждан, находящихся на месте аварии.

В результате пострадали шесть человек. Еще один человек погиб. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Два ДТП одновременно произошли на Киевском шоссе