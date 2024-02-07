07 февраля, 16:42Происшествия
Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье выросло до шести
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
Число пострадавших в результате аварии с участием почти 30 машин в Подмосковье увеличилось до шести, сообщает ТАСС. Еще один человек погиб.
Ранее речь шла об одном погибшем и трех пострадавших.
ДТП произошло в Ступинском городском округе в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон". Машины столкнулись около 14:50.
В настоящий момент имеются сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей. На место происшествия направили пассажирский автобус для обогрева граждан, находящихся на месте аварии.
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.
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