Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 в Подмосковье выросло до шести

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Число пострадавших в результате аварии с участием почти 30 машин в Подмосковье увеличилось до шести, сообщает ТАСС. Еще один человек погиб.

Ранее речь шла об одном погибшем и трех пострадавших.

ДТП произошло в Ступинском городском округе в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон". Машины столкнулись около 14:50.

В настоящий момент имеются сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей. На место происшествия направили пассажирский автобус для обогрева граждан, находящихся на месте аварии.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии.

Два ДТП одновременно произошли на Киевском шоссе