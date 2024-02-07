Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств аварии в Ступинском городском округе в районе 86-го километра автодороги М-4 "Дон". Об этом сообщается в телеграм-канале регионального ведомства.

Там уточнили, что ДТП произошло около 14:50.

"Пострадавшим в результате ДТП оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент имеются сведения о повреждении 25 легковых и 4 грузовых автомобилей", – говорится в сообщении.

На территорию происшествия направили пассажирский автобус для обогрева граждан, находящихся на месте аварии.



Между тем в оперативных службах уточнили, что жертвой ДТП стал один человек, еще трое получили травмы. Движение на месте происшествия полностью перекрыто. Авария произошла в подмосковном Ступине.

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