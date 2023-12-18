Прокуратура Москвы рассказала о главных мошеннических схемах против детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале рассказала о главных мошеннических схемах против детей. По ее данным, жертвами дистанционных хищений денежных средств стали 252 несовершеннолетних.

В надзорном ведомстве напомнили, что безопасность детей зависит только от взрослых, в связи с чем призвали объяснить несовершеннолетним простые правила финансовой грамотности и безопасного поведения.

В частности, следует передать детям, что нельзя никому сообщать данные банковской карты и передавать посторонним лицам мобильные устройства, на которых установлены приложения онлайн-банков. Также детям следует избегать общения с незнакомцами.

Нельзя переходить по сомнительным ссылкам в электронной почте, СМС или соцсетях, открывать неизвестные файлы и устанавливать непроверенные приложения.

Следует объяснить детям и правила онлайн-покупок. В частности, совершать покупки можно только по согласованию с родителями и в проверенных интернет-магазинах. Нельзя переводить полную предоплату за товар, если нет уверенности в надежности продавца.

Детям нужно рассказать, что опасно приобретать виртуальные деньги, улучшения для игр, а также платный игровой контент и другие бонусы. Также им нужно сообщить, что нельзя верить информации, поступившей от неизвестных, в том числе по телефону, кем бы они не представлялись. Если неизвестный сообщает о беде, случившейся с кем-то из родственников, нужно сразу же сообщить об этом родителям.

Родителей просят призвать детей не верить незнакомцам из интернета, не встречаться с ними, в ходе онлайн-общения не сообщать личную информацию, в том числе место жительства, домашний адрес и телефон.

Самим родителям нужно проявлять заботу и внимание к детям, общаться и проводить с ними время, интересоваться их жизнью, быть на связи со своим ребенком, выстраивать доверительные отношения, помогать в освоении интернет-пространства.

В прокуратуре привели несколько примеров мошеннических схем против детей. Так, юноша поверил незнакомцу, который подошел к нему прямо на улице и пожаловался на финансовые трудности, попросив 250 рублей в долг.

Мальчик согласился, открыл на телефоне мобильное приложение и начал набивать номер банковской карты. В этот момент обвиняемый взял у ребенка телефон под предлогом самостоятельного ввода номера, но перевел себе более 4,9 тысячи рублей.

Еще один пример связан с интернет-покупкой. Девочка нашла в интернете объявление о продаже гитары. В ходе обсуждения условий покупки музыкального инструмента аферисты направили несовершеннолетней ссылку для оплаты, пройдя по которой девочка ввела данные своей банковской карты и CVC-код. Злоумышленники незамедлительно похитили с нее 3,5 тысячи рублей.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с фальшивым розыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку".

Гражданам направляется массовая рассылка в мессенджеры, где предлагают поучаствовать в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние мероприятия. К сообщению прилагается фишинговая ссылка, там просят оставить свою заявку, ввести персональные данные и данные платежной карты для якобы оплаты комиссии в случае победы.



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