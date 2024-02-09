09 февраля, 12:15Происшествия
Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы
Восстановительные работы после пожара в жилом доме на севере Москвы будут идти круглосуточно. Создан оперативный штаб, идет обследование помещений. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.
Пожар произошел в ночь на 9 февраля в шестиэтажном доме на улице Черняховского около станции метро "Аэропорт". Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров.
Выяснением причин пожара занимается Следственный комитет РФ. Одной из предварительных версий назвали сбой в системе антиобледенительного обогрева крыши.
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