Городские службы ведут восстановительные работы после пожара на севере Москвы

Восстановительные работы после пожара в жилом доме на севере Москвы будут идти круглосуточно. Создан оперативный штаб, идет обследование помещений. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Пожар произошел в ночь на 9 февраля в шестиэтажном доме на улице Черняховского около станции метро "Аэропорт". Огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров.

Выяснением причин пожара занимается Следственный комитет РФ. Одной из предварительных версий назвали сбой в системе антиобледенительного обогрева крыши.

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