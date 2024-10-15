Новости регионов: прокуратура показала лодку, на которой два месяца дрейфовал мужчина

Дальневосточная транспортная прокуратура показала лодку, на которой два месяца в Охотском море дрейфовал Михаил Пичугин. Она находится на борту судна "Ангел". Единственного выжившего туриста в Магадан доставили рыбаки. Как сообщают врачи, мужчина столкнулся с длительным переохлаждением. Степень обезвоживания пока точно установить нельзя. За время плавания мужчина похудел на 50 килограммов. Лодку с путешественниками, пропавшую больше двух месяцев назад, обнаружили у берегов Камчатки.

МЧС Чечни показало кадры работы спасателей на месте взрыва цистерны на АЗС в Грозном. Судя по видео, заправка взорвалась, когда пожарные прибыли на место. Осколки пролетели в нескольких метрах от спасателей, они не пострадали. Основная версия взрыва – нарушение техники безопасности. В результате ЧП погибли 4 человека, в том числе двое детей.

Буфетчица избила подростка в школьной столовой в Стерлитамаке. Видео, как взрослая женщина дерется с девочкой, разлетелось по социальным сетям. Женщина ударила школьницу по лицу, обругала и протащила по полу за волосы. По предварительной информации, конфликт произошел из-за не прошедшей оплаты за булочку. Сейчас в обстоятельствах драки разбирается прокуратура.

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