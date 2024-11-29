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29 ноября, 17:30

Происшествия

Новости регионов: ДТП произошло рядом с аэропортом в Адлере

Новости регионов: ДТП произошло рядом с аэропортом в Адлере

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Серьезная авария произошла рядом с аэропортом в Адлере. Там столкнулись две машины, после чего одну из них буквально разорвало пополам. Видео появилось в телеграм-каналах. На кадрах можно увидеть жуткие последствия этого ДТП. Полиция и медики уже на месте. Информация о пострадавших уточняется.

В Подмосковье полицейские провели рейды. Они искали нарушителей миграционного законодательства среди таксистов. В результате в Котельниках, Мытищах, Долгопрудном и рядом с аэропортами Шереметьево и Домодедово выявили 62 нарушения. Полицейские проверяли также пассажиров. Среди них нарушителями миграционного режима оказались 57 человек.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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