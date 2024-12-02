Новости регионов: пожар на АЗС потушили в Новосибирской области

В Новосибирской области потушили пожар на АЗС. Это произошло в городе Искитим. По предварительным данным, во время перекачки топлива загорелся бензовоз. Пламя охватило две большие емкости и саму станцию. На место прибыли сотрудники МЧС, однако машина и заправка успели выгореть полностью. В результате происшествия пострадали водитель бензовоза и сотрудница АЗС. С ожогами их доставили в больницу.

Сервисы доставки оттягивают рабочую силу с заводов и производств. Об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. Ведомство подсчитало, что в России сейчас работают примерно 1,5 миллиона курьеров. Это, как правило, здоровые и физически сильные люди. Таким образом, сфера доставок и маркетплейсов отбирает у производств трудовые силы, считает Кузнецов. Кроме того, эти сервисы фактически способствовали тому, что люди не ходят по магазинам.

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