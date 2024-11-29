Новости регионов: снегопад привел к транспортному коллапсу в Амурской области

Амурские коммунальщики не справляются со снегопадом, который накрыл область. На помощь им пришли полицейские. Они вытянули из сугробов десятки машин, в том числе скорую помощь. Медики спешили доставить пациента в больницу, но автомобиль занесло и он вылетел в кювет.

В Кемеровской области пресекли незаконную добычу золота. Старатели работали без лицензии, загрязняли природу и вырубали редкие породы леса. Факты нарушений зафиксировали природоохранные службы. Оперативники изъяли у компании золото и концентрат золотосодержащего песка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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