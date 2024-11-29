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Новости

29 ноября, 08:30

Транспорт

Новости регионов: снегопад привел к транспортному коллапсу в Амурской области

Новости регионов: снегопад привел к транспортному коллапсу в Амурской области

Дептранс напомнил об изменении расписания на МЦД-2

Росавиация исключила отстранение Sukhoi Superjet 100 от полетов

Новости часа: Собянин заявил о запуске уникального цифрового сервиса "Техномаркет"

"Московский патруль": женщина напала на пассажирку в вагоне поезда столичного метро

"Автодор" призвал водителей снизить скорость из-за гололедицы в Московском регионе

Новости часа: уникальный цифровой сервис "Техномаркет" заработал в Москве

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Новости регионов: автобус с людьми вылетел с трассы в Перми

На МЦД-3 станет больше турникетов, где можно расплатиться виртуальной "Тройкой"

Амурские коммунальщики не справляются со снегопадом, который накрыл область. На помощь им пришли полицейские. Они вытянули из сугробов десятки машин, в том числе скорую помощь. Медики спешили доставить пациента в больницу, но автомобиль занесло и он вылетел в кювет.

В Кемеровской области пресекли незаконную добычу золота. Старатели работали без лицензии, загрязняли природу и вырубали редкие породы леса. Факты нарушений зафиксировали природоохранные службы. Оперативники изъяли у компании золото и концентрат золотосодержащего песка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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