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Новости

01 декабря, 16:30

Происшествия

Новости мира: протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

Новости мира: протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

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Протестующие в Тбилиси устроили поджог в здании парламента

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Протесты в Тбилиси продолжились минувшим вечером. Недовольные собрались перед зданием парламента. Местные телекомпании показали кадры разгромленного здания. Демонстранты разводили костры и возводили баррикады, а также забрасывали силовиков пиротехникой. Остановить беспорядки удалось спецназу.

Красочный парк на юго-западе Китая стал точкой притяжения для огромного количества туристов и фотографов. Там стартовал крупнейших фестиваль цветов. В естественном лесу представили множество видов рододендрона. Среди них есть уникальные. Цветы славятся своей эффектностью.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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