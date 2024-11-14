14 ноября, 08:30Новости
Косатку выбросило на берег на Камчатке
На Камчатке сотрудники МЧС спасли косатку. Животное выбросило на мелководье из-за шторма, а потом произошел отлив. Косатка находилась в нескольких метрах от воды.
Сотрудники МЧС развернули спасательную операцию. Они поливали животное водой, чтобы не пересохла кожа. Даже пригнали экскаватор, с помощью тросов они подняли косатку и перенесли к воде, чтобы в прилив млекопитающее могло самостоятельно уплыть.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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