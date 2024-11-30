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30 ноября, 17:15

Происшествия

Новости регионов: здание главной библиотеки загорелось в Луганске

Новости регионов: здание главной библиотеки загорелось в Луганске

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Пожар произошел в главной библиотеке Луганска. Огонь едва не уничтожил книжный фонд. Спасатели эвакуировали из здания 3 человек и оперативно потушили пожар. Как сообщили в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Тем временем три человека погибли в пожаре под Балаковым в Саратовской области. Утром 30 ноября в одном из домов местного садоводческого товарищества вспыхнуло пламя. Огонь полностью охватил второй этаж деревянной постройки. После ликвидации пожара на месте ЧП спасатели обнаружили троих погибших. Причины ЧП уточняются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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