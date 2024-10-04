Застрявшие в лимане на Камчатке косатки смогли выйти в открытое море

Застрявшие в лимане на Камчатке косатки сумели выбраться в открытое море. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале

2 октября на мели у камчатского села Устьево застряли четыре косатки. Двое взрослых и двое детенышей не могли дышать из-за отлива и мелководья. До прилива спасателям и волонтерам пришлось поливать косаток водой, так как техника не могла подойти из-за ила, которым покрыто дно лимана.

После того как вода подошла, косатки смогли сами выплыть, однако им не удалось найти узкий выход из лимана и во время отлива они снова оказались на мели приблизительно в 2 километрах от того места, где застряли впервые.

В ночь на 4 октября спасатели вывели косаток на глубину, где они самостоятельно смогли плыть.

