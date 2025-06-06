Воспитатель детсада, ударившая ребенка во время прогулки, будет уволена

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Воспитатель в детском саду Москвы, которая ударила трехлетнего ребенка во время прогулки, будет уволена. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал директор школы № 1788 Александр Ездов.

Ранее в СМИ начали распространяться сообщения о том, что сотрудница детсада ударила ребенка с заиканием.

"Воспитатель применила физическую силу к трехлетнему ребенку, нарушив профессиональные и этические нормы. Подобное поведение неприемлемо в стенах нашей школы", – подчеркнул Ездов.

В конце марта в Краснодаре в отношении воспитательницы детского сада было возбуждено уголовное дело. В Сети появилось видео, на котором она отчитывает воспитанников, хватает их за руки и за волосы, а также швыряет по спальне.

Во время беседы с полицейскими женщина не смогла объяснить мотивы своих поступков, однако упомянула сложность работы в дошкольном образовательном учреждении.