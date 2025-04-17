В Омске двое трехлетних мальчиков сбежали из детского сада

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Двое трехлетних мальчиков сбежали из детского сада № 206 в Омске. Их удалось найти через час, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в телеграм-канале.

Известно, что пропажу детей воспитательница заметила перед вечерней прогулкой. После часового поиска сотрудники детсада и родители нашли ребят за пределами дошкольного учреждения.

По данным надзорного ведомства, сбежавшие мальчики были в верхней одежде. Также отмечается, что в отношении них не совершались какие-либо преступления.

Прокуратура внесла в адрес заведующего детсадом представление. Руководителя образовательного учреждения могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении 45-летней воспитательницы, которая издевалась над детьми. По данным полиции, в ходе опроса женщина не смогла объяснить мотивы своих поступков, однако упомянула сложность работы в дошкольном образовательном учреждении.

Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, также были изъяты записи с камер видеонаблюдения.