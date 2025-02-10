На Алтае воспитательнице дали два года колонии за истязание детей-сирот

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Суд на Алтае вынес приговор 24-летней бывшей воспитательнице специализированного дома ребенка за истязание детей. Женщина получила 2,1 года лишения свободы, сообщается на сайте Следственного управления СК России по Алтайскому краю.

В период с декабря 2022 по июнь 2024 года осужденная работала с детьми в возрасте от 3 месяцев до 1,5 года, которые остались без попечения родителей. Она систематически избивала двух воспитанников за то, что те плакали, при этом женщина снимала происходящее на видео. Жестокие действия воспитательницы удалось пресечь после того, как о них стало известно органу опеки и попечительства.

Ранее в подмосковном Егорьевске воспитательница детского сада допустила побег из учреждения ребенка. Мальчик, оставшись без присмотра воспитателя и без верхней одежды, сам вышел на улицу. Ребенка заметили прохожие, которые уведомили полицейских о случившемся.