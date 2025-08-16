Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

16 августа, 21:25

Политика
NBC News: Трамп не рассматривал вопрос размещения войск США на Украине

Трамп не рассматривал вопрос размещения войск США на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/trekandshoot

Глава США Дональд Трамп во время обсуждения с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами возможных гарантий безопасности для Киева не рассматривал вопрос размещения американских войск на Украине, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, речь шла о гарантиях, напоминающих обязательства НАТО. В ходе переговоров по телефону обсуждались "европейские и американские гарантии безопасности" в рамках возможного соглашения с Россией.

Трамп предположил, что РФ не будет против предоставления США гарантий безопасности Украине, писали ранее СМИ. Глава Белого дома якобы готов внести свой вклад в предоставление гарантий безопасности, если это не будет связано с Североатлантическим альянсом.

До этого американский президент сказал, что признание Украиной всего Донбасса российским поможет быстро достичь урегулирования конфликта.

Новости мира: Трамп не даст Зеленскому гарантий безопасности до заключения мира

