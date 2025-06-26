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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса на более чем 35 миллиардов евро во время пандемии. Об этом сообщает газета Financial Times.

Крайне правые законодатели в парламенте рассказали, что обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием отставки фон дер Ляйен после решения суда Евросоюза, который постановил, что комиссия нарушила правила прозрачности после отказа предоставить личную переписку главы ЕК с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой.

Румынский ультраправый евродепутат Георге Пипереа заявил изданию, что внесет предложение о вотуме недоверия после сбора более 72 необходимых подписей. Он уточнил, что сторонники инициативы также есть в Европейской народной партии.

Ранее главу ЕК признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин от COVID-19 в период с 2021 по 2023 год. Обвинения против нее были выдвинуты The New York Times еще в 2023 году.

Как утверждали СМИ, фон дер Ляйен необоснованно запретила публиковать сообщения, в которых она и Бурла согласовали условия контрактов на закупку медпрепаратов.

Между тем в Германии призвали страны ЕС рассмотреть возможность введения санкций против главы ЕК. По словам журналиста Франца Бьекки, о дестабилизирующей деятельности фор дер Ляйен свидетельствуют ее махинации с вакцинами.