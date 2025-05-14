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Решение суда в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с отсутствием мер наказания является доказательством "кривосудия". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По словам дипломата, несколько лет европейский суд и следствие "ходили вокруг да около", прежде чем признали главу ЕК ответственной в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцин.

"Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали", – подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что решение суда не определяет степень ответственности и не предполагает никаких мер в отношении фон дер Ляйен. На фоне этого представитель МИД призвала Евросоюз вместо введения санкций против России наказать свою собственную "преступницу".

Ранее глава ЕК была признана ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. Обвинения против нее были выдвинуты The New York Times еще в 2023 году.

По данным СМИ, фон дер Ляйен необоснованно запретила публикацию сообщений, в которых она и глава компании Pfizer Альберт Бурла согласовали условия контрактов на закупку вакцин на сумму более 30 миллиардов евро.