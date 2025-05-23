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Странам Евросоюза (ЕС) следует рассмотреть возможность введения санкций против главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Berliner Zeitung.

Как заявил журналист Франц Бьекки, о дестабилизирующей деятельности фон дер Ляйен свидетельствуют ее махинации с вакцинами.

"Женщина, которая подрывает институты ЕС отсутствием прозрачности, единоличными действиями и политической активностью", – прокомментировал свое предложение Бьекки.

По его мнению, необходимо принять меры для обеспечения прозрачности и подотчетности в работе ЕК.

Ранее фон дер Ляйен была признана ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против коронавируса в период с 2021 по 2023 год. Обвинения против нее были выдвинуты The New York Times еще в 2023 году.

Как утверждали СМИ, глава ЕК необоснованно запретила публикацию сообщений, в которых она и глава компании Pfizer Альберт Бурла согласовали условия контрактов на закупку вакцин на сумму более 30 миллиардов евро.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение суда по данному вопросу, назвала "кривосудием" отсутствие мер к фон дер Ляйен. Дипломат призвала Евросоюз наказать свою собственную "преступницу".