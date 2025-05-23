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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время брифинга на пресс-конференции в Сербии не смогла правильно перечислить ветви власти в ЕС, запутавшись в их названиях, сообщает газета "Известия".

"Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, ээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн…, то есть я имею в виду суды. Извините, это была очень долгая неделя", – заявила Каллас.

Всего в Евросоюзе три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная.

По информации Службы внешней разведки РФ, Каллас отстранили от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС. Предположительно, это случилось из-за недовольств председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, в Брюсселе начинают признавать, что ошиблись с назначением политика на этот пост.

Евросоюз заметил, что у Каллас отсутствует минимальный политический интеллект, поэтому она была отстранена от работы над стратегическими документами, считает сенатор Алексей Пушков.