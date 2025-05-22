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Евросоюз (ЕС) заметил, что у главы Каи Каллас отсутствует минимальный политический интеллект, поэтому она была отстранена от работы над стратегическими документами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию председателя комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова в телеграм-канале.

Он считает, что соответствующее решение было принято для того, чтобы "не вызывать аллергию" у членов ЕС, а также у многих международных политиков и дипломатов, которые не воспринимают Каллас всерьез.

Об отстранении Каллас от подготовки документов стратегического планирования в сфере обороны ЕС стало известно накануне, 21 мая. Как сообщили в Службе внешней разведки РФ, это произошло из-за недовольств председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен.

Кроме того, в Брюсселе начали признавать, что ошиблись с назначением политика на этот пост. В ЕК жалуются на ее некомпетентность, а также считают, что Каллас не может учитывать нюансы позиций стран и строит только упрощенные схемы, которые чаще всего не имеют смысла.

Кроме того, в ЕК признают, что Каллас не смогла создать рабочие отношения с главами стран ЕС. В свою очередь, в ЕС обвиняют политика в "чрезмерной активности, склонности к спонтанным и несогласованным инициативам".

