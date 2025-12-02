Форма поиска по сайту

02 декабря, 13:35

Политика
Euractiv: полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС

Полиция Бельгии начала обыски в штаб-квартире дипслужбы ЕС – СМИ

Фото: 123RF.com/breizhatao

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза в Брюсселе, в Колледже Европы в Брюгге и в частных домах в рамках расследования возможного нецелевого использования средств ЕС. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники.

По словам инсайдеров, правоохранители изъяли документы и задержали трех человек, подозреваемых в мошенничестве при закупках, коррупции и преступном конфликте интересов.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", – сказали при этом РИА Новости в полиции на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее коррупционный скандал произошел на Украине. Национальное антикоррупционное бюро страны провело обыски в доме экс-главы офиса украинского президента Андрея Ермака. После этого политика отправили в отставку.

Аналогичные мероприятия прошли в середине ноября в компании "Энергоатом", у бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Они разработали коррупционную схему. Ущерб от их действий составил около 100 миллионов долларов.

