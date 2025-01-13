Замначальника метро Москвы Дощатов до ареста передал жене элитную недвижимость

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Первый заместитель начальника ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Дощатов незадолго до своего ареста в рамках мирового соглашения передал своей супруге совместно нажитую элитную недвижимость. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Согласно данным суда, судебный участок мирового судьи в Москве весной прошлого года расторг брак между супругами. Уже в середине августа московский суд утвердил мировое соглашение между Дощатовым и его женой Еленой.

Супруге Дощатова перешло право собственности на квартиру общей площадью 156,7 квадратных метров в ЖК "Алые Паруса", кадастровая стоимость которой составляет 54,5 миллиона рублей, а также на машино-место площадью 18,3 квадратных метров в этом же жилом комплексе и автомобиль.

Дощатова обвиняют в получении взятки. Он был отправлен в СИЗО Басманным судом Москвы в октябре прошлого года.