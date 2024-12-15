Аэропорт штата Нью-Йорк был временно закрыт из-за неизвестного беспилотника

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Неизвестный беспилотник над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт. Об этом пишет РИА Новости.

Беспилотники в США были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке страны.

"Это зашло слишком далеко", – заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Она потребовала тщательного расследования причин появления объектов и их природы, а также призвала конгресс принять закон, который позволит местным властям самостоятельно принимать меры против беспилотников.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что нужно сбивать таинственные беспилотники, появление которых наблюдали в нескольких штатах. Правоохранители уверяют население, что вряд ли за этим стоят злоумышленники, но больше никакой конкретной информации не имеют.

Также сообщалось, что в ситуации разбираются местные власти и ФБР.