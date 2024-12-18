Пентагон процитировал "Звездные войны" в ответ на вопрос о дронах над США

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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в ответ на очередной вопрос прессы о появлении загадочных дронов в небе над рядом американских штатов процитировал джедая Оби-Вана Кеноби из фильмов вселенной "Звездные войны".

"Я, вероятно, вынужден буду обратиться к словам мудрого пророка Оби-Вана Кеноби, который сказал: "Это не те дроиды… дроны, которых вы ищете", – цитирует Райдера РИА Новости.

Он добавил, что в США зарегистрировано более миллиона частных беспилотников, и каждый день около 8,5 тысячи из них находятся в небе. Райдер отметил, что большинство беспилотников используют для развлечения, коммерческих нужд, архитектуры, сельского хозяйства и прочих целей.

Ранее неизвестный дрон над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт. Беспилотники в США были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке страны.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала тщательного расследования причин появления объектов и их природы, а также призвала конгресс принять закон, который позволит местным властям самостоятельно принимать меры против беспилотников.

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, призвал сбивать таинственные беспилотники. По его словам, "загадочные дроны" видели уже над всей страной, а при их появлении важно оповещать об этом общественность.

Власти США пока не выявили никаких угроз национальной безопасности страны из-за появления дронов в небе над отдельными штатами. В Белом доме считают, что таинственные летающие объекты – это комбинация коммерческих и любительских дронов, а также самолетов и звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники.