Дрон Южной Кореи найден в Пхеньяне, КНДР сочтет новое вторжение "объявлением войны"

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Власти КНДР заявили, что обнаружили доказательства причастности южнокорейских военных к инцидентам с полетами беспилотников в районе Пхеньяна и предупредили, что новое вторжение станет объявлением войны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщает ТАСС.

"Эксперты пришли к выводу, что беспилотник, потерпевший крушение в районе Сопхо г. Пхеньяна, – "малоразмерный дрон дистанционной разведки" Командования операций дронов военных ведомств Республики Корея", – заявил представитель министерства обороны Северной Кореи.

Он добавил, что Генштаб армии принял решение о сохранении состояния полной боеготовности артиллерийских соединений и частей вблизи южной границы страны. По его словам, повторное "вторжение военных средств Республики Корея" будет сочтено в КНДР как "объявление войны" и Северная Корея нанесет немедленные ответные удары.

Ранее МИД КНДР обвинил Южную Корею в распространении агитационных антиреспубликанских листовок в Пхеньяне с помощью дронов. По данным ведомства, инциденты происходили ночью 3, 9 и 10 октября. Министерство назвало действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", поскольку БПЛА могут использоваться только в качестве военного средства, а также предупредило об ответной реакции.

Позже СМИ писали, что Северная Корея подорвала определенные участки автомобильных дорог со своей стороны границы. Помимо этого, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений, уточнили в Генштабе республики.