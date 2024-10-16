Захарова заявила, что США "спят и видят", как полыхнет на Корейском полуострове

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США являются единственной страной, которая реально повышает риск конфликта на Корейском полуострове. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв Госдепа США к КНДР прекратить действия, "повышающие риск конфликта на Корейском полуострове".

"Классический американский прием: спровоцировать эскалацию ситуации и все свалить на ими же поневоле вовлеченных", – написала она в своем телеграм-канале.

По мнению Захаровой, единственной страной, которая повышает риск конфликта как на Корейском полуострове, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются США, которые только "спят и видят, как и здесь полыхнет".

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у Сеула и Токио, которые являются критическими точками безопасности региона, не хватает воли сбросить с себя "рабское иго американских манипуляций".

Ранее МИД КНДР обвинил Южную Корею в распространении агитационных антиреспубликанских листовок в Пхеньяне с помощью дронов. По данным ведомства, инциденты происходили ночью 3, 9 и 10 октября. Министерство назвало действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", поскольку БПЛА могут использоваться только в качестве военного средства, а также предупредило об ответной реакции.

Позже СМИ писали, что Северная Корея подорвала определенные участки автомобильных дорог со своей стороны границы. Помимо этого, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений, уточнили в Генштабе республики.