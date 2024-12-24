В Красноярском крае перекрыта трасса из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Движение по участку федеральной трассы Р-255 "Сибирь" перекрыто в обоих направлениях из-за ДТП, произошедшего в Рыбинском районе Красноярского края. Об этом пишет пресс-служба местного управления МВД.Два грузовика и один легковой автомобиль Toyota столкнулись 24 декабря на 961-м километре автодороги, в районе кольцевой развязки. В результате грузовики загорелись, информации о пострадавших нет.

Сотрудники ГАИ призвали водителей объезжать этот участок через поселок Громадск и село Рыбное.

Ранее полицейский на Алтае сбил мальчика, но оставил место ДТП и попытался скрыть преступление при помощи своего начальника. В результате правоохранители возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а виновника ДТП обвинили в оставлении места аварии и нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

