24 декабря, 13:46Происшествия
В Красноярском крае перекрыта трасса из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "МВД 24"
Два грузовика и один легковой автомобиль Toyota столкнулись 24 декабря на 961-м километре автодороги, в районе кольцевой развязки. В результате грузовики загорелись, информации о пострадавших нет.
Сотрудники ГАИ призвали водителей объезжать этот участок через поселок Громадск и село Рыбное.
Ранее полицейский на Алтае сбил мальчика, но оставил место ДТП и попытался скрыть преступление при помощи своего начальника. В результате правоохранители возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а виновника ДТП обвинили в оставлении места аварии и нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.