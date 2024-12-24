24 декабря, 12:43Происшествия
Житель Ленинградской области погиб под своим самодельным вездеходом
Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"
Мужчина в Ленинградской области погиб под своим самодельным вездеходом. О происшествии сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по региону.
"23 декабря около 19:20 у дома 4 населенного пункта "ЖД станция Пикалево-1" 67-летний водитель, управляя своим самодельным самоходным транспортным средством "Каракат", двигаясь по расчищенному дорожному покрытию, заехав на снежный вал высотой около метра, совершил опрокидывание", – уточняется в публикации ведомства.
Водитель оказался сдавлен под весом транспорта, что и привело к его гибели. Правоохранители организовали проверку по данному инциденту.
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