Житель Ленинградской области погиб под своим самодельным вездеходом

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Мужчина в Ленинградской области погиб под своим самодельным вездеходом. О происшествии сообщается в телеграм-канале ГУ МВД РФ по региону.

"23 декабря около 19:20 у дома 4 населенного пункта "ЖД станция Пикалево-1" 67-летний водитель, управляя своим самодельным самоходным транспортным средством "Каракат", двигаясь по расчищенному дорожному покрытию, заехав на снежный вал высотой около метра, совершил опрокидывание", – уточняется в публикации ведомства.

Водитель оказался сдавлен под весом транспорта, что и привело к его гибели. Правоохранители организовали проверку по данному инциденту.

Ранее стало известно о смерти 17-летней девушки во время катания на ватрушке, привязанной к машине. В какой-то момент тюбинг вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с проезжающей машиной. Одна девушка скончалась на месте, другая – 20-летняя пострадавшая – получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу.

