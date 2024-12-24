Полицейский сбил ребенка на Алтае и пытался это скрыть

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Полицейский в Республике Алтай сбил десятилетнего мальчика, однако оставил место ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление. Об этом заявили в СУСК по региону, передает РИА Новости.

Виновника аварии обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места происшествия.

В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности".

Следствие установило, что 7 июля 2024 года сотрудник полиции совершил ДТП, в ходе которого малолетнему пешеходу были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Начальник отдела полиции, оперативный дежурный и инспектор по делам несовершеннолетних не приняли мер по регистрации происшествия, не провели проверку, тем самым скрыли преступление от учета.

14 декабря женщина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Porsche не справилась с управлением автомобиля и выехала на тротуар. Она сбила 9-летнего мальчика и его няню. От полученных травм ребенок скончался в одной из столичных больниц. Няню госпитализировали. ДТП произошло в ТиНАО.

В свою очередь, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела. 16 декабря суд Москвы арестовал женщину, которая находилась за рулем автомобиля. Она признала вину, однако попросила не арестовывать ее.