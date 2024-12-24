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24 декабря, 13:15

Происшествия

Новости регионов: две фуры и легковой автомобиль столкнулись в Красноярском крае

Новости регионов: две фуры и легковой автомобиль столкнулись в Красноярском крае

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В Красноярском крае столкнулись две фуры и легковой автомобиль. Из-за аварии начался пожар, вспыхнули все три машины. Предварительно, один человек пострадал. Авария произошла на трассе Красноярск – Канск недалеко от села Рыбное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в Татарстане, в котором погибли 6 человек. Он произошел в доме временного проживания рабочих на агрофирме. Как сообщили в МЧС, в помещении находились 39 человек. 33 из них смогли сами выйти на улицу, но один из них пострадал. Предварительно, причиной возгорания стало неправильное использование электрооборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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