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24 декабря, 16:15

Происшествия

Автомобиль перевернулся на Киевском шоссе в Москве

Автомобиль перевернулся на Киевском шоссе в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Так, ДТП произошло на Киевском шоссе по направлению в область. Там перевернулся автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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